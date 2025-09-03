0

Mafia: Terra Madre e Everybody's Golf: Hot Shots ottengono buone valutazioni nelle recensioni di Famitsu

Arriva il consueto elenco dei voti assegnati questa settimana dalla celebre rivista Famitsu, che a quanto pare premia in particolare i nuovi capitoli di Mafia e di Everybody's Golf.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/09/2025
La copertina di Everybody's Gold: Hot Shots

Come da tradizione, anche questa settimana emergono online i voti della celebre rivista giapponese Famitsu, che ogni settimana valuta i giochi usciti sul mercato nipponico e, in questo caso, comprende fra le varie recensioni anche alcuni titoli molto interessanti.

Vediamo dunque la lista dei voti assegnati in questo numero, ricordando che si tratta di una rivista a cadenza settimanale, motivo per il quale il numero di recensioni presenti è piuttosto esiguo ogni volta:

  • Drag x Drive (Switch 2) - 7/7/9/8 [31/40]
  • Everybody's Golf: Hot Shots (PS5, Switch) - 9/8/8/8 [33/40]
  • Firefighting Simulator: Ignite (PS5, Xbox Series) - 8/8/8/8 [32/40]
  • Mafia: Terra Madre (PS5, Xbox Series) - 9/8/8/9 [34/40]

La rivista Famitsu adotta un sistema particolare per assegnare il voto: si tratta infatti di quattro voti distinti che provengono da altrettanti redattori, ognuno dei quali effettua la valutazione su una scala di 10, con i numeri che vengono poi sommati tra loro.

Buone valutazioni, in generale

Il gioco con la valutazione più alta a questo giro è Mafia: Terra Madre, che evidentemente è piaciuto molto alla redazione, ormai sempre più aperta ai titoli occidentali, considerando come questi vengano spesso valutati in maniera molto positiva su queste pagine.

C'è da registrare anche l'ottimo risultato di Everybody's Golf: Hot Shots, il nuovo gioco di golf nella nota serie di titoli con struttura e grafica a metà tra riproduzione realistica e stilizzazione in stile arcade, che evidentemente non ha perso il suo tocco con il passare del tempo.

Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia

Ottiene una buona valutazione, d'altra parte, anche Drag x Drive per Nintendo Switch 2, che altrove è stato invece piuttosto stroncato, a dimostrazione di come Famitsu tenda ad avere un metro forse più generoso di altri, spesso.

#Voti della critica
