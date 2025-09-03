Mafia: Terra Madre e Everybody's Golf: Hot Shots ottengono buone valutazioni nelle recensioni di Famitsu

Vediamo dunque la lista dei voti assegnati in questo numero, ricordando che si tratta di una rivista a cadenza settimanale, motivo per il quale il numero di recensioni presenti è piuttosto esiguo ogni volta:

Come da tradizione, anche questa settimana emergono online i voti della celebre rivista giapponese Famitsu , che ogni settimana valuta i giochi usciti sul mercato nipponico e, in questo caso, comprende fra le varie recensioni anche alcuni titoli molto interessanti.

Buone valutazioni, in generale

Il gioco con la valutazione più alta a questo giro è Mafia: Terra Madre, che evidentemente è piaciuto molto alla redazione, ormai sempre più aperta ai titoli occidentali, considerando come questi vengano spesso valutati in maniera molto positiva su queste pagine.

C'è da registrare anche l'ottimo risultato di Everybody's Golf: Hot Shots, il nuovo gioco di golf nella nota serie di titoli con struttura e grafica a metà tra riproduzione realistica e stilizzazione in stile arcade, che evidentemente non ha perso il suo tocco con il passare del tempo.

Ottiene una buona valutazione, d'altra parte, anche Drag x Drive per Nintendo Switch 2, che altrove è stato invece piuttosto stroncato, a dimostrazione di come Famitsu tenda ad avere un metro forse più generoso di altri, spesso.