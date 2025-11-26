Inazuma Eleven: Victory Road ha ricevuto ottimi voti su Famitsu, portando a casa tre 9 e un 8, per un totale di 35/40, sull'ultimo numero della rivista giapponese, dove naturalmente sono state pubblicate anche altre recensioni ma di titoli meno noti.
- Dinkum (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]
- Ghostwriter Workshop (Switch) - 6/7/9/7 [29/40]
- Inazuma Eleven: Victory Road (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) - 9/9/8/9 [35/40]
- Run for Money: Hunters vs. Runners! Can You Win as Either? (Switch 2, Switch) - 7/8/8/6 [29/40]
Anche Famitsu ha dunque espresso le proprie valutazioni in merito al nuovo episodio della serie targata Level-5 con un certo ritardo, probabilmente per via del fatto che il publisher ha inviato i review code solo a lancio avvenuto o in prossimità di esso.
Nonostante questo e il lunghissimo periodo di sviluppo del gioco, che si è decisamente fatto attendere, pare che Inazuma Eleven: Victory Road stia facendo segnare ottime vendite.
Una storia lunga quasi dieci anni
Se consideriamo che il nuovo Inazuma Eleven è stato presentato nel lontano 2016 ma è stato pubblicato soltanto lo scorso 13 novembre, è chiaro che ci troviamo di fronte a un percorso particolarmente complicato, fra i più lunghi di sempre per quanto concerne lo sviluppo di videogiochi.
Non è dato sapere cosa esattamente abbia frenato lo sviluppo, inizialmente previsto per piattaforme differenti ma poi adattato anche a quelle di attuale generazione, né se ci siano stati problemi in merito all'effettiva qualità dell'esperienza, viste le novità introdotte rispetto ai precedenti episodi.