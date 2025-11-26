Inazuma Eleven: Victory Road ha ricevuto ottimi voti su Famitsu, portando a casa tre 9 e un 8, per un totale di 35/40, sull'ultimo numero della rivista giapponese, dove naturalmente sono state pubblicate anche altre recensioni ma di titoli meno noti.

Dinkum (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Ghostwriter Workshop (Switch) - 6/7/9/7 [29/40]

Inazuma Eleven: Victory Road (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) - 9/9/8/9 [35/40]

Run for Money: Hunters vs. Runners! Can You Win as Either? (Switch 2, Switch) - 7/8/8/6 [29/40]

Anche Famitsu ha dunque espresso le proprie valutazioni in merito al nuovo episodio della serie targata Level-5 con un certo ritardo, probabilmente per via del fatto che il publisher ha inviato i review code solo a lancio avvenuto o in prossimità di esso.

Nonostante questo e il lunghissimo periodo di sviluppo del gioco, che si è decisamente fatto attendere, pare che Inazuma Eleven: Victory Road stia facendo segnare ottime vendite.