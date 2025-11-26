ChatGPT, la modalità vocale è disponibile direttamente nella chat per conversazioni più fluide e naturali

La modalità vocale non è una vera e propria novità di ChatGPT, ma adesso è ancora più semplice da utilizzare. La funzione è infatti disponibile direttamente in chat, quindi non dovrete più accedere a un'interfaccia separata. Ciò significa che basterà aprire l'applicazione e premere un semplice pulsante. Vediamo meglio come funziona.
Come funziona la modalità vocale
Questa funzione è disponibile su smartphone e web. Come vi abbiamo anticipato, basterà aprire la chat e toccare il pulsante a destra, dedicato alla modalità vocale (vi mostriamo uno screenshot per farvi capire meglio).
Chi ha già provato a usare Gemini Live sa già cosa fare: basterà fare una domanda o semplicemente iniziare a conversare con l'assistente, mentre apparirà anche una trascrizione in tempo reale, in modo da rileggere la chat con più calma successivamente. Inoltre, durante la conversazione, ChatGPT può mostrarvi in tempo reale mappe, informazioni sul meteo e molto altro ancora, senza dover uscire dalla chat. OpenAI ha condiviso un video che spiega esattamente tutte le principali potenzialità di questo strumento.
Questa modalità è disponibile in versione standard per tutti gli utenti, mentre coloro che hanno sottoscritto abbonamenti potranno accedere a funzioni avanzate. Se non apprezzate questo aggiornamento e preferite tornare alla modalità separata, basterà andare nelle Impostazioni > Modalità vocale e abilitarla.
Altre novità
OpenAI ha introdotto altre novità: è ora disponibile lo strumento Ricerca acquisti che vi permetterà di trovare rapidamente i prodotti perfetti per voi. ChatGPT vi aiuterà infatti a selezionare le opzioni migliori, fornendo una vera e propria guida all'acquisto, con tanto di tabelle comparative e sondaggi sulle vostre preferenze.
Inoltre, ultimamente sono state aggiunte anche le chat di gruppo, pensate per aiutare gli utenti a gestire progetti e scambiare informazioni in modo intelligente. Come sempre, fateci sapere che ne pensate.