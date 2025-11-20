Inazuma Eleven: Victory Road si è fatto attendere, ma i primi dati di vendita sono ottimi

Inazuma Eleven: Victory Road è stato pubblicato in versione solo digitale per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam) il 13 novembre in tutto il mondo. Quindi è passata una settimana dal lancio.

Level-5 ha svelato le vendite totali fatte finora da Inazuma Eleven: Victory Road , gioco di ruolo calcistico atteso per molti anni dagli appassionati. Si tratta di un altro successo della compagnia, visto che ha piazzato più di 500.000 unità .

Level-5 è tornata alla grande

Si tratta del secondo successo dell'anno di Level-5, dopo quello di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo che, lanciato a maggio 2025, ha venduto più di 1,2 milioni di copie (dato aggiornato al 9 luglio).

Come accennato, Inazuma Eleven: Victory Road è uscito dopo uno sviluppo travagliatissimo, durato molti anni (quasi un decennio). Rinviato più volte e soggetto a un cambio di titolo, è finalmente riuscito a uscire per la soddisfazione di molti.

Racconta una nuova storia con un nuovo protagonista e con oltre 5.400 personaggi da collezionare e allenare. Offre diverse modalità, tra le quali una storia e una competitiva.

La storia si svolge 25 anni dopo il primo Inazuma Eleven. Alla ricerca di un mondo senza calcio, il protagonista Destin Billows si iscrive alla South Cirrus Junior High. Nel frattempo, nella prestigiosa Raimon Junior High, rinomata come la squadra migliore del campionato nazionale, emerge un mostro del Calcio di nome Harper Evans. I destini dei due sono inevitabilmente destinati a incrociarsi.