Dopo sette anni, alcuni giocatori stanno per ricevere le loro copie gratuite di Inazuma Eleven: Victory Road

Come i Lannister de Il Trono di Spade, Level-5 paga sempre i suoi debiti. I fan giapponesi che avevano vinto una copia gratuita "day one" di Inazuma Eleven Ares in una vecchia lotteria hanno ricevuto una lettera dallo sviluppatore con le istruzioni per riscattare il gioco. A essere curioso è il tempo passato da quando lo hanno vinto: ben sette anni . Oltretutto, nel mentre il titolo del gioco è cambiato e ora si chiama Inazuma Eleven: Victory Road , la cui uscita è prevista tra due settimane.

Rinvii su rinvii, ma ora il goal

Annunciato originariamente nel 2016, Inazuma Eleven: Victory Road è stato rinviato ben otto volte: due nel 2018, quindi una volta all'anno fino all'annuncio della data d'uscita, avvenuto nel 2025.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'utente giapponese di X @GOTTbatotai54, che aveva vinto una copia gratuita nel 2018, quindi per la prima finestra di lancio, non si aspettava che l'offerta fosse ancora valida, tanto da aver espresso il suo stupore su X per il ricevimento di una lettera ufficiale.

Sulla missiva c'è scritto: "Ci scusiamo profondamente per il notevole ritardo nella consegna dei premi del giveaway di Inazuma Eleven: Victory Road." Chiaramente ci sono anche le istruzioni su come riscattare il regalo, a partire dal 13 novembre, il giorno di lancio. La sua vicenda è stata confermata anche da un altro utente, che ha raccontato una storia simile, vissuta da padre di una vincitrice.

"Mia figlia era in quarta elementare quando vinse questa lotteria, e ora è al secondo anno di liceo, lol," ha scritto il genitore.

Pare che con l'imminente arrivo di Inazuma Eleven: Victory Road, tutte le critiche verso la compagnia e i suoi ritardi stiano rientrando, con alcuni fan che hanno espresso una certa ammirazione per come Level-5 mostra di mantenere le parola data: "Level-5... alla fine, quando conta davvero, mantiene sempre le promesse. È difficile voltarle le spalle. Inazuma Eleven è stato un punto di blocco per loro, ma finalmente sta per uscire. Spero che riescano a rimettersi in carreggiata e ricostruirsi."

Inazuma Eleven: Victory Road uscirà il 13 novembre su Nintendo Switch e Switch 2, PS5 e PS4, PC (Steam) e Xbox Series X e S.