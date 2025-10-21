Inazuma Eleven: Victory Road si mostra nel trailer "finale": annunciati risoluzione, frame-rate e altro

Level-5 ha pubblicato il trailer "finale" relativo alla storia di Inazuma Eleven: Victory Road, la nuova avventura a base di calcio e scontri ultraterreni in arrivo su PC e console, oltre a svelare vari dettagli tecnici come risoluzione, frame-rate, sistema di controllo e altro.
Per quanto riguarda il sistema di controllo, il CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha spiegato che il team ha eliminato alcuni sistemi di controllo previsti specificamente per Nintendo Switch, come la possibilità di passare dalla modalità portrait a landscape e i controlli con stilo, perché non applicabili ad altre versioni, cosa che poteva creare problemi con il cross-play.
In compenso, è stato inserito il controllo via mouse, che sarà disponibile da subito su PC e Nintendo Switch 2 e verrà introdotto successivamente anche sulle altre console, in base a quanto riferito.
Risoluzione, frame-rate e altre informazioni
Una novità interessante annunciata da Hino per Inazuma Eleven: Victory Road è la presenza di una "banca di giocatori", che consentirà di conservare vari personaggi conquistati e trasportarli anche su un prossimo capitolo della serie.
Considerando che il gioco contiene oltre 5.400 personaggi, la raccolta di questi diventa una sorta di investimento anche per il futuro della serie, a quanto pare, attraverso un sistema che sfrutta un salvataggio specifico che si collega al salvataggio principale del gioco.
Level-5 ha inoltre riferito le specifiche tecniche di Inazuma Eleven: Victory Road, in termini di risoluzione e frame-rate per ogni singola piattaforma prevista, si tratta dello schema seguente:
- PlayStation 5 - 4K / 60 fps
- PlayStation 5 Pro - 4K / 120 fps
- PlayStation 4 - 1080p / 60 fps
- PlayStation 4 Pro - 4K / 60 fps
- Xbox Series X - 4k / 120 fps
- Xbox Series S - 1440p / 60 fps
- Nintendo Switch 2 - 4K / 60 fps (TV Mode)
- Nintendo Switch - 1080p / 30 fps (TV Mode)
- High-End PC - 4K / 120 fps o superiore (la versione PC supporta anche i monitor 21:9)
Di recente abbiamo visto il trailer dal TGS 2025, con il gioco finalmente in arrivo il 13 novembre in tutto il mondo.