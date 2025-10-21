Inazuma Eleven: Victory Road si mostra nel trailer "finale": annunciati risoluzione, frame-rate e altro

Level-5 ha pubblicato il trailer "finale" relativo alla storia di Inazuma Eleven: Victory Road, la nuova avventura a base di calcio e scontri ultraterreni in arrivo su PC e console, oltre a svelare vari dettagli tecnici come risoluzione, frame-rate, sistema di controllo e altro.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, il CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha spiegato che il team ha eliminato alcuni sistemi di controllo previsti specificamente per Nintendo Switch, come la possibilità di passare dalla modalità portrait a landscape e i controlli con stilo, perché non applicabili ad altre versioni, cosa che poteva creare problemi con il cross-play.

In compenso, è stato inserito il controllo via mouse, che sarà disponibile da subito su PC e Nintendo Switch 2 e verrà introdotto successivamente anche sulle altre console, in base a quanto riferito.