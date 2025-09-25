Inazuma Eleven: Victory Road si mostra con un nuovo trailer dal TGS 2025: l'uscita finalmente si avvicina

In occasione del Tokyo Game Show 2025, Level-5 ha pubblicato un nuovo trailer per Inazuma Eleven: Victory Road, l'atteso nuovo capitolo di una serie che è riuscita a conquistare tutto il mondo tra anime e videogiochi: vediamo dunque questo nuovo filmato in lingua giapponese.
Dopo una lunga attesa e vari posticipi, Inazuma Eleven: Victory Road sembra avere finalmente la data di uscita fissata al 13 novembre, dunque non manca moltissimo a vedere il gioco sui nostri schermi dopo uno sviluppo durato una notevole quantità di anni, cosa che rappresenta un po' una tradizione per il team nipponico in questione.
Diamo dunque un'occhiata a questo ottavo trailer ufficiale, che mostra qualcosa del gameplay e della storia, sebbene al momento non risulti particolarmente comprensibile per il pubblico al di fuori del Giappone.
Una nuova storia
Inazuma Eleven: Victory Road presenta una storia inedita e, a quanto pare, qualcosa come 5.200 personaggi da poter trovare, accogliere e allenare, oltre a diverse modalità di gioco tra le quali anche un multiplayer competitivo alquanto impegnativo.
La modalità storia racconta eventi posti dopo 25 anni rispetto a quelli visti nel primo Inazuma Eleven: alla ricerca di un mondo senza calcio, il protagonista Destin Billows si arruola presso la South Cirrus Junior High mentre presso la prestigiosa Raimon Junior High splende la stessa del nuovo "mostro del calcio", Harper Evans.
I due sono destinati a incrociarsi, e a farlo ovviamente su un campo da calcio, nonostante le reticenze del protagonista, come vedremo nel gioco.
Oltre alla nuova storia e alla marea di personaggi inediti, Inazuma Eleven: Victory Road presenta anche un gameplay rinnovato alle basi, con un sistema di controllo che consente sia di comandare direttamente i giocatori con il "Manual Mode" che di gestire l'intera squadra strategicamente con il "Commander Mode", ma ci sono anche numerose altre novità e modalità di gioco da provare.
Il tutto è arricchito da sequenze animate prodotte dallo studio MAPPA, tanto per dare un'idea del livello della produzione.