GCC Pokémon Pocket svela Busta Deluxe ex, l'espansione per trovare le carte che vi mancano

Busta Deluxe ex sarà accessibile dal 30 settembre e fino a 30 ottobre , avete quindi un mese per poter raccogliere le carte in essa contenute e rendere i vostri mazzi ancora più forti.

Il trailer italiano della Busta Deluxe ex di GCC Pokémon Pocket

GCC Pokémon Pocket ha reso disponibile un nuovo trailer che permette di vedere le caratteristiche di questa espansione. Busta Deluxe ex infatti garantisce la presenza di almeno una carta da quattro diamanti (ovvero un di un buon livello di rarità) dalle precedenti espansioni. Si tratta in breve di un modo per recuperare più facilmente le carte che ancora ci mancano.

Non è però tutto perché in Busta Deluxe ex ci sarà spazio anche per carte con effetto grafico foil speciale di carte già presenti nel gioco che hanno però ora un artwork nuovo. Non è quindi fondamentale averle per rimanere al passo con le strategie di gioco, ma è un ottimo modo per ampliare la propria collezione con carte bellissime che faranno invidia ai vostri amici.

Nel video viene anche confermato che in futuro saranno disponibili di nuovo le Buste Deluxe ex, quindi anche se non doveste riuscire a ottenere ciò che vi serve da esse entro il tempo limite imposto da GCC Pokémon Pocket non dovreste preoccuparvi troppo: purtroppo non ci viene indicato quando torneranno.

Segnaliamo infine che abbiamo giocato a Leggende Pokémon: Z-A.