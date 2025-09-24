Palworld: Palfarm copia Pokémon Pokopia? PocketPair risponde alle teorie cospiratorie

Non è un prodotto sorprendente, visto che i farming simulator sono un genere di punta da tanti anni, ma i giocatori hanno iniziato a rumoreggiare poiché l'annuncio è arrivato una settimana dopo quello di Pokémon Pokopia , un life simulator in stile Animal Crossing con elementi da farming simulator.

Palworld: Palfarm è stato da poco annunciato e si tratta di uno spin-off del gioco d'azione e sopravvivenza Palworld a tema agricolo. Possiamo creare il nostro orto, sfruttare i Pal per coltivare e abbattere alberi e dovremo evitare che dei Pal cattivi ci rovinino il nostro piccolo paradiso.

Palworld: Palfarm ha copiato Pokémon Pokopia?

Alcuni giocatori si sono convinti che Palfarm sia l'ennesima copia, mentre altri - più ragionevoli ma comunque pronti a creare teorie cospiratorie - pensano che PocketPair abbia deciso di annunciare Palworld: Palfarm prima del previsto per evitare che tutto il mondo pensasse che fosse davvero una copia dell'opera di Nintendo e Koei Tecmo.

Il direttore delle comunicazioni e manager della pubblicazione John "Bucky" Buckley ha però risposto, affermando che la compagnia si aspettava qualche battuta sulla questione ma che è sorpreso da quante persone abbiano già tirato fuori i cappelli di alluminio, pensando subito sia un complotto di qualche tipo.

Ironicamente, spiega che gli sviluppatori non sono dei maghi in grado di realizzare un intero videogioco in una settimana. Si tratta di qualcosa di ovvio, ma a quanto pare è necessario spiegarlo. Palworld: Palfarm è inoltre un puro farming simulator d'azione, mentre Pokémon Pokopia è molto più vicino ai life simulator rilassanti.

Vi lasciamo infine al trailer di Pokémon Pokopia per Nintendo Switch 2.