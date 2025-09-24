Il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds ha una data di uscita, arrivano Omega Planetes e due Job da FF14

Come da programma, Capcom ha presentato in pompa magna le novità in arrivo per Monster Hunter Wilds con l'aggiornamento gratuito 3, in programma per il 29 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il piatto forte dell'update è senza dubbio la collaborazione speciale con Final Fantasy 14. Per l'occasione i giocatori dovranno affrontare il temibile Omega Planetes, un mostro proveniente proprio dall'MMO, che darà filo da torcere ai cacciatori. Il suo repertorio include attacchi laser, bombardamenti, la possibilità di schierare in campo decine di minion e molto altro ancora. Il combattimento include anche meccaniche speciali, come la possibilità di schierare una barriera per non difendersi dagli assalti più letali di questo mostro robotico. Sarà affrontabile a partire dal GC 41.

Sconfiggere Omega Planetes garantirà ai giocatori di forgiare nuove armi e set armatura. Questi permettono di usare delle meccaniche speciali legate a due classi di Final Fantasy 14, il Cavaliere Nero e il Pittomante, e sfruttare le loro abilità uniche. Il Cavaliere Oscuro brandisce uno Spadone e può usare delle potenti tecniche sfruttando il potere oscuro. Il Pittomante invece può scagliare delle magie sfruttando una sorta di pittura incantata. Entrambi potranno essere usati anche nelle cacce normali, andando ad ampliare la varietà e la profondità del gameplay di Monster Hunter Wilds. In aggiunta ci saranno anche equipaggiamenti e accessori per il compagno Felyne e il Seikret, che potranno assumere anche l'aspetto di un Molboro e del Chocobo.