Bluesky, ore di disservizi: la piattaforma rivale di X alle prese con un’interruzione di rete

Questa mattina Bluesky ha vissuto una pesante interruzione di rete che ha bloccato per ore i feed cronologici e reso invisibili molti post appena pubblicati: per alcuni utenti tutto sembrava funzionare, per altri i contenuti risultavano fantasma o comparivano in ritardo con orari sballati. Solo in un secondo momento la pagina ha riconosciuto il problema e annunciato il ripristino graduale dei servizi.

Post pubblicati ma introvabili

Uno degli aspetti più curiosi del guasto riguarda i post pubblicati durante l'interruzione. Diversi creator hanno raccontato di aver condiviso contenuti che risultavano visibili solo sul proprio profilo, accompagnati persino da notifiche di commenti e interazioni. Tuttavia, cliccando sul post si otteneva un messaggio di errore o un link inesistente. In altri casi, i contenuti sono comparsi solo ore dopo, con orari di pubblicazione alterati rispetto a quelli reali.

Inizialmente la pagina di stato ufficiale di Bluesky non segnalava alcuna anomalia. Solo successivamente l'azienda ha aggiornato la comunicazione, parlando apertamente di una "network disruption" che aveva causato ritardi significativi nella distribuzione dei contenuti. Il messaggio ha chiarito che la rete stava tornando gradualmente alla normalità e che tutti i post rimasti "bloccati" sarebbero apparsi nel giro di poco tempo.