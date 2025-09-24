Inkulinati, il gioco di strategia a turni, è praticamente gratis su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Inkulinati per PC e Mac a 1 € invece di 25 €, permettendovi di risparmiare fino al 96%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,22 €, quindi si tratta di una piccolissima differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è Inkulinati
Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un gioco di strategia a turni ispirato ai manoscritti medievali. Dovrete disegnare il vostro esercito di Bestie e sconfiggere personaggi medievali leggendari. Il gameplay vi metterà alla prova con una serie di sfide, quindi dovrete scegliere attentamente la prossima mossa. Le Bestie hanno delle abilità speciali che causano diversi effetti: ogni battaglia ha la sua strategia e le sue caratteristiche particolari.
In alcuni casi potrebbe verificarsi un evento apocalittico che manderà all'aria tutti i vostri piani, come incendi o pestilenze, per un'esperienza quindi sempre dinamica e adrenalinica. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.