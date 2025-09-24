Il nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword ci presenta Musashi

In occasione del Tokyo Game Show 2025 e dello showcase di Capcom, l'editore giapponese ha pubblicato un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword dedicato al protagonista, Miyamoto Musashi.

Nelle sequenze mostrate, Musashi si fa strada attraverso orde di demoni e altre minacce soprannaturali, utilizzando la sua abilità con la spada e i suoi poteri. Il sistema di combattimento appare brutale e preciso, con un'enfasi sulle parate e su spettacolari mosse finali.

L'ambientazione gioca un ruolo fondamentale. Kyoto è avvolta da un'aura maligna che ha corrotto la terra e dato vita a mostruosi nemici conosciuti come Genma. Il trailer mostra anche diversi avversari, da orde di nemici a boss imponenti, che Musashi dovrà affrontare per scoprire l'origine di questa oscura minaccia.

Per il resto, vi ricordiamo che Onimusha: Way of the Sword uscirà nel corso del 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (su Steam).