Resident Evil Requiem si mostra con un nuovo trailer al Capcom Online Program del TGS 2025

Se non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo horror di Capcom, Resident Evil Requiem, allora sappiate che potete farlo al TGS 2025: se non potete andare a Tokyo, accontentatevi del nuovo trailer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2025
Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem davanti a un computer con un cartellino dell'FBI puntato alla giacca
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Durante il Capcom Online Program del Tokyo Game Show 2025, la compagnia di Osaka ha presentato un nuovo video di Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo della saga horror di Capcom.

Ricordiamo che il videogioco arriverà il 27 febbraio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Il trailer di Resident Evil Requiem

Il video ci spiega una serie di dettagli già conosciuti, come il fatto che possiamo giocare sia in prima che in terza persona vestendo i panni di Grace Ashcroft mentre rivive il proprio passato e scopre cosa è successo a Raccoon City. Capcom promette che il gioco amplierà la storia della saga

Il video ricorda poi che sarà possibile giocare a Resident Evil Requiem al Tokyo Game Show 2025 con una demo per PS5, PC (sia Desktop che laptop) e Nintendo Switch 2.

Infine, viene ricordato che Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village arriveranno anche su Nintendo Switch 2, lo stesso giorno di Resident Evil Requiem.

Ricordiamo poi che Resident Evil Requiem includerà un nuovo sistema di gioco ancora non mostrato.

