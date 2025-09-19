Il secondo personaggio giocabile di Resident Evil Requiem starebbe per essere annunciato

Il Tokyo Game Show 2025 è dietro l'angolo e sarà, come spesso accade, il palco perfetto per vedere nuovi annunci sui giochi di produzione giapponese o legati in qualche modo al Giappone. Ad esempio, pare proprio che ci sarà spazio per Resident Evil, la saga horror di Capcom (che ha sede a Osaka).

Nello specifico, secondo un noto leaker, sarà svelato il secondo personaggio giocabile di Resident Evil Requiem.