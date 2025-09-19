Il secondo personaggio giocabile di Resident Evil Requiem starebbe per essere annunciato

Il Tokyo Game Show 2025 è dietro l'angolo e sarà, come spesso accade, il palco perfetto per vedere nuovi annunci sui giochi di produzione giapponese o legati in qualche modo al Giappone. Ad esempio, pare proprio che ci sarà spazio per Resident Evil, la saga horror di Capcom (che ha sede a Osaka).
Nello specifico, secondo un noto leaker, sarà svelato il secondo personaggio giocabile di Resident Evil Requiem.
I dettagli del leak di Resident Evil Requiem
Ricordiamo che non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla presenza di un secondo personaggio giocabile in Requiem oltre a Grace Ashcroft, ma sin da prima dell'annuncio il leaker Dusk Golem aveva iniziato a parlare della presenza di Leon S. Kennedy, uno dei personaggi di vari capitoli della serie.
Dusk Golem afferma di non avere informazioni dirette dal dipartimento marketing di Capcom, di conseguenza non si sente di confermare al 100% che l'annuncio avverrà al Tokyo Game Show, ma al tempo stesso afferma che l'informazione viene condivisa dietro le quinte in modo molto rumoroso, quindi pare che non ci siano dei veri dubbi al riguardo. Afferma anche che Leon avrà un giubbotto nero e che avrà un aspetto un po' "più logoro".
Va però ricordato che Capcom non ha annunciato una evento dedicato a Resident Evil Requiem durante l'Online Special Program previsto per il 24 settembre. Un nuovo trailer con Leon potrebbe quindi arrivare al chiacchierato State of Play o magari al Play! Play! Play! TGS 2025 Special Stage di PlayStation del 28 settembre. Difficile dirlo per il momento.
Ricordiamo infine che Resident Evil Requiem, 7 Biohazard e Village annunciati per Nintendo Switch 2 con data di uscita.