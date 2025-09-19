4

Double Fine mostra Keeper, il suo nuovo gioco, spiegandolo in un video approfondimento con gameplay

Vediamo un altro video approfondimento di Double Fine che fornisce un'esaustiva spiegazione di Keeper, il nuovo gioco del team di Tim Schaefer che promette una gran dose di fascino e stranezza.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/09/2025
Il faro di Keeper in azione

Manca praticamente un mese all'uscita di Keeper, il nuovo gioco di Double Fine, e il team di Xbox Game Studios è tornato di recente a spiegare meglio cosa sia e come funzioni questo strano titolo in un nuovo video approfondimento con gameplay commentato.

Con un deep dive ufficiale, il creative director Lee Petty, il level designer Asia Siddiky e l'audio director Camden Stoddard hanno illustrato in maniera particolarmente approfondita le caratteristiche di questo bizzarro e affascinante action adventure in terza persona che ha per protagonista un faro errante in un mondo post-apocalittico.

Dopo la presentazione da parte di Tim Schafer, capo di Double Fine, vista nel corso della recente Gamescom 2025, torniamo dunque a ripassare un po' la questione e capire anche ulteriori dettagli di questo interessante gioco.

Una notevole dose di fascino e stranezza

Il video fa parte della serie di video podcast ufficiali di Xbox e si protrae per ben mezz'ora, consentendo così di toglierci parecchi dubbi su Keeper, andando ad analizzare diversi aspetti dalla costruzione del mondo alla "storia" (narrata comunque senza parole) fino alle meccaniche del gioco.

È un titolo che sintetizza bene la volontà di sperimentare di Double Fine, a partire dal soggetto fino ad alcune soluzioni di gioco che si basano in gran parte sull'uso della luce del faro e dello strano uccello che fa da compagno d'avventura al bizzarro edificio semovente.

Keeper: abbiamo visto in azione lo splendido gioco di Double Fine Keeper: abbiamo visto in azione lo splendido gioco di Double Fine

Non manca molto peraltro all'uscita di Keeper: il lancio è infatti fissato per il 17 ottobre su PC e Xbox Series X|S e il gioco sarà anche disponibile direttamente al day one nel catalogo di Game Pass, trattandosi di una produzione Xbox Game Studios.

