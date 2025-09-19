Double Fine mostra Keeper, il suo nuovo gioco, spiegandolo in un video approfondimento con gameplay

Manca praticamente un mese all'uscita di Keeper, il nuovo gioco di Double Fine, e il team di Xbox Game Studios è tornato di recente a spiegare meglio cosa sia e come funzioni questo strano titolo in un nuovo video approfondimento con gameplay commentato.

Con un deep dive ufficiale, il creative director Lee Petty, il level designer Asia Siddiky e l'audio director Camden Stoddard hanno illustrato in maniera particolarmente approfondita le caratteristiche di questo bizzarro e affascinante action adventure in terza persona che ha per protagonista un faro errante in un mondo post-apocalittico.

Dopo la presentazione da parte di Tim Schafer, capo di Double Fine, vista nel corso della recente Gamescom 2025, torniamo dunque a ripassare un po' la questione e capire anche ulteriori dettagli di questo interessante gioco.