Papa Leone XIV è preoccupato per l'IA e ha detto no a un Papa versione Intelligenza Artificiale

L'IA è un bene o un male? Secondo Papa Leone XIV non è affatto una cosa positiva. Il Santo Padre ha infatti rifiutato l'idea di avere un Papa IA, affermando che "se c'è qualcuno che non dovrebbe essere rappresentato da un avatar, direi che il Papa è in cima alla lista".

Per chiarezza, precisiamo che al Papa è stata effettivamente chiesta l'autorizzazione per creare un Papa IA con lo scopo di creare un avatar che fosse in grado di interagire online con i fedeli rispondendo alle loro domande. La risposta è stata "non darà la mia autorizzazione": molto pacata, ma parliamo pur sempre del Papa.