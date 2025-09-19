Final Fantasy 7 Remake Intergrade si mostra in un nuovo trailer che spiega mondo e fazioni del gioco

Il Remake, peraltro, è interamente incentrato nella città di Midgar andando a mettere in scena solo la prima parte dell'originale, dunque il mondo di riferimento è ancora piuttosto limitato, ma dotato di una profondità notevole nella particolare costruzioni distopica della città.

In effetti, la storia di Final Fantasy 7 è ben conosciuta anche al di là del recente Remake, ma può comunque valere la pena un bel ripasso per ricordare anche il gran lavoro effettuato da Square Enix nella creazione dell'originale, con un video che esalta il world building particolare di questo storico capitolo.

Sebbene sia uscito ormai da anni (da molti anni, se si considera l'originale, ovviamente), Final Fantasy 7 Remake Intergrade può rappresentare una novità assoluta per molti giocatori, considerando che arriverà nei prossimi mesi anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, cosa che spiega anche la pubblicazione apparentemente tardiva di questo nuovo trailer incentrato su mondo e fazioni del gioco .

L'imponente città di Midgar

Jesse, uno dei membri del gruppo rivoluzionario Avalanche, spiega com'è fatta la città di Midgar a Cloud Strife, come funziona e come viene alimentata dai reattori Mako, introducendo anche il principale antagonista di Final Fantasy 7 Remake Intergrade in particolare, ovvero la Shinra Electric Power Company, che gestisce i reattori Mako ed è guidata dal CEO e presidente Shinra, con suo figlio Rufus che ricopre il ruolo di vicepresidente.

La Shinra è supportata anche dal gruppo dei Turks, una squadra formata da delle specie di agenti segreti che si occupano di svolgere il "lavoro sporco" dell'azienda, senza attirare troppa pubblicità negativa.

Sono tutti nemici per Avalanche, che a Midgar è considerata come una pericolosa banda di eco-terroristi estremisti, e l'inizio del gioco effettivamente pone in una condizione piuttosto controversa.

Viene inoltre fatto un accenno anche a Sephiroth, la cui figura verrà però approfondita ulteriormente nelle parti successive del Remake, in Final Fantasy VII Rebirth e nella terza parte in arrivo, con anche questi altri due titoli in arrivo su tutte le piattaforme.

L'uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 è fissata per il 22 gennaio 2026.