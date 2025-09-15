Final Fantasy 7 Remake è un “peso massimo” su Nintendo Switch 2: occupa un terzo della memoria

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è stato definito da Digital Foundry uno dei giochi visivamente più impressionanti su Nintendo Switch 2, ma a quanto pare questa conversione stupisce anche in termini di dimensioni, arrivando a occupare circa un terzo dello spazio di archiviazione della console.
Come riportato sull'eShop statunitense, la prima parte della trilogia avrà un peso complessivo di 87,9 GB, a fronte dei 256 GB di memoria interna di Switch 2, senza considerare lo spazio sottratto al totale per il sistema operativo e i file di sistema.
Più di Cyberpunk 2077 e Street Fighter 6
Da questo punto di vista, pare che la scelta di pubblicare la versione fisica su una scheda con chiave di gioco (quindi con il software da scaricare per intero dall'eShop) sia stata praticamente obbligata per Square Enix, considerando il limite di 64 GB per le cartucce di Nintendo Switch 2.
Per fare un confronto con le altre versioni, parliamo di una via di mezzo tra quelle PS4 (circa 75 GB), PS5 (80 GB) e PC (94 GB). Al momento, Final Fantasy 7 Remake: Intergrade risulta anche uno dei giochi più ingombranti in assoluto per Switch 2, superando altri "pesi massimi" come Cyberpunk 2077 (56,8 GB), Split Fiction (71 GB) e Street Fighter 6 (78 GB).
Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 22 gennaio 2026. Lo stesso giorno debutterà anche su Xbox Series X|S.