La demo di Final Fantasy 7 Remake ora è disponibile su Switch 2 e Xbox Series X|S, offre dei bonus

Square Enix ha pubblicato una demo delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, permettendo ai giocatori di farsi un'idea del titolo prima del debutto ufficiale, fissato per il prossimo 22 gennaio.
Se siete interessati potrete scaricare la versione di prova dalla versione web del Nintendo eShop a questo indirizzo o dall'Xbox Store da qui.
I contenuti della demo e i bonus
Secondo la descrizione presente sullo store di Microsoft, la demo consente di giocare l'intero Capitolo 1. Si tratta di tutta la missione del Reattore Mako 1 di Midgar, che include il tutorial per prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco e lo spettacolare scontro con il primo boss. La durata complessiva dovrebbe essere di circa 1-1,5 ore.
I progressi effettuati nella demo possono essere trasferiti al gioco completo qualora si decida di acquistarlo. In questo caso, i giocatori riceveranno anche due oggetti bonus: gli "Orecchini del Risveglio" e il "Set da Sopravvivenza".
È presente tuttavia un'eccezione: il trasferimento dei dati dalla versione di prova non è possibile se sono già stati creati file di salvataggio nel gioco completo. Square Enix precisa comunque che è possibile ottenere i due bonus anche tramite altre modalità. Ad esempio, gli orecchini possono essere riscattati selezionando l'opzione "Pacchetto regalo" dal menu principale del gioco completo.