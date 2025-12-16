La demo di Final Fantasy 7 Remake ora è disponibile su Switch 2 e Xbox Series X|S, offre dei bonus

Square Enix ha pubblicato una demo delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake Intergrade , permettendo ai giocatori di farsi un'idea del titolo prima del debutto ufficiale, fissato per il prossimo 22 gennaio.

I contenuti della demo e i bonus

Secondo la descrizione presente sullo store di Microsoft, la demo consente di giocare l'intero Capitolo 1. Si tratta di tutta la missione del Reattore Mako 1 di Midgar, che include il tutorial per prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco e lo spettacolare scontro con il primo boss. La durata complessiva dovrebbe essere di circa 1-1,5 ore.

I progressi effettuati nella demo possono essere trasferiti al gioco completo qualora si decida di acquistarlo. In questo caso, i giocatori riceveranno anche due oggetti bonus: gli "Orecchini del Risveglio" e il "Set da Sopravvivenza".

È presente tuttavia un'eccezione: il trasferimento dei dati dalla versione di prova non è possibile se sono già stati creati file di salvataggio nel gioco completo. Square Enix precisa comunque che è possibile ottenere i due bonus anche tramite altre modalità. Ad esempio, gli orecchini possono essere riscattati selezionando l'opzione "Pacchetto regalo" dal menu principale del gioco completo.