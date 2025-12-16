Casey Hudson ha fondato Arcanaut Studios per sviluppare Star Wars: Fate of the Old Republic

Lo scorso luglio Casey Hudson ha fondato Arcanaut Studios, il team di sviluppo che si occuperà di realizzare Star Wars: Fate of the Old Republic, e che oltre a Hudson può contare sulla presenza di Chris Bain (CFO), Cordy Rierson (COO) e Ryan Hoyle (CTO).

Dopo aver lavorato in BioWare per sedici anni, Hudson ha lasciato l'azienda nel 2014 per poi farvi ritorno nel 2017 e abbandonarla nuovamente nel 2021 insieme all'executive producer di Dragon Age, Mark Darrah.

Insieme a lui ha fondato Humanoid Origin, ma lo studio ha chiuso i battenti lo scorso anno e il suo progetto d'esordio - un gioco di fantascienza senza ancora un titolo ufficiale - è stato cancellato.

Arcanaut Studios e Star Wars: Fate of the Old Republic segnano dunque un importante ritorno per il celebre game director canadese, che dopo la trilogia di Mass Effect non aveva ancora avuto l'occasione di firmare un progetto di grande spessore.