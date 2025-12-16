Casey Hudson ha fondato Arcanaut Studios per sviluppare Star Wars: Fate of the Old Republic

Lo scorso luglio Casey Hudson ha fondato Arcanaut Studios, il team di sviluppo che si occuperà di realizzare Star Wars: Fate of the Old Republic, e che oltre a Hudson può contare sulla presenza di Chris Bain (CFO), Cordy Rierson (COO) e Ryan Hoyle (CTO).
Dopo aver lavorato in BioWare per sedici anni, Hudson ha lasciato l'azienda nel 2014 per poi farvi ritorno nel 2017 e abbandonarla nuovamente nel 2021 insieme all'executive producer di Dragon Age, Mark Darrah.
Insieme a lui ha fondato Humanoid Origin, ma lo studio ha chiuso i battenti lo scorso anno e il suo progetto d'esordio - un gioco di fantascienza senza ancora un titolo ufficiale - è stato cancellato.
Arcanaut Studios e Star Wars: Fate of the Old Republic segnano dunque un importante ritorno per il celebre game director canadese, che dopo la trilogia di Mass Effect non aveva ancora avuto l'occasione di firmare un progetto di grande spessore.
Le parole di Hudson
Contestualmente all'annuncio di Star Wars: Fate of the Old Republic durante i The Game Awards, Hudson ha detto che "quando abbiamo sviluppato l'originale Knights of the Old Republic, volevamo creare l'esperienza di Star Wars definitiva, dando forma a un'avventura che racchiudesse tutto ciò che sognavamo di fare come fan della saga."
"Ora, a venticinque anni anni dall'inizio dei lavori su quel gioco, le nostre ambizioni sono altrettanto elevate", ha aggiunto il game director.
"Fate of the Old Republic rappresenta un'opportunità per esplorare la visione contemporanea di un'esperienza definitiva di Star Wars, utilizzando tecnologie e game design all'avanguardia e una storia completamente nuova, concepita appositamente per offrire quella combinazione di libertà decisionale e immersione nell'universo di Star Wars che era al cuore di KOTOR."