Bradley the Badger è il videogioco che fa satira sui videogiochi

Poco più di un anno fa abbiamo intervistato i fondatori di Day 4 Night, Davide Soliani e Christian Cantamessa, qualche giorno dopo l'annuncio della nascita dello studio. I loro curriculum sono di assoluto prestigio: Soliani ha diretto Mario + Rabbids Kingdom Battle, Cantamessa ha scritto e diretto Red Dead Redemption, per citare i progetti più noti. Nonostante questo, visto il contesto attuale, è indubbio che si sia trattato di un grande rischio: fondare una nuova software house, diventando indipendenti e sottraendosi all'abbraccio dei colossi dell'industria, non è certamente una scelta né scontata né diffusa.

Bradley in, probabilmente, un'ambientazione ispirata a The Last of Us

Quell'abbraccio però, dopo tanti anni, per Davide e Christian stava diventando troppo stretto e parzialmente soffocante: sia a livello metodologico, sia dal punto di vista creativo. Le loro priorità, intraprendendo questo nuovo sentiero, erano infatti due: lavorare su qualcosa in cui credessero veramente, senza eccessive ingerenze esterne, e mantenere una dimensione ideale, ridotta, del team di sviluppo. L'anno scorso non avevano ancora comunicato cosa stessero elaborando, ma già sapevamo che avevano ricevuto l'appoggio economico di Krafton e di 1Up Ventures, e che Day 4 Night, oltre ai fondatori, comprendeva al suo interno dei veterani come Gianmarco Zanna, Cristina Nava, Luca Breda e Grant Kirkhope, il noto compositore con cui Soliani, sui social, forma una specie di coppia comica. È uno studio composto principalmente da italiani, ed opera in contemporanea tra Milano e Los Angeles (dove risiede Cantamessa, da quanto ci è noto).

Ai The Game Awards 2025 quel progetto, soltanto accennato l'anno scorso, è stato infine svelato. Si chiama Bradley the Badger: non ha ancora una data d'uscita e al momento è stato annunciato soltanto su Steam (ma sappiamo che l'intento sarebbe quello di andare multipiattaforma). Il suo protagonista è un tasso e il gioco profuma di Rare, quella degli anni '90, come Rare stessa, da molto tempo, non odora più.