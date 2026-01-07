Nel corso di un'intervista, il co-CEO Sean Kim ha spiegato che Neowiz sta sperimentando l'IA generativa per migliorare il lavoro e la produttività interna, utilizzando "strumenti di apprendimento avanzati" e puntando ad automatizzare "compiti operativi di routine".

"L'utilizzo dell'intelligenza artificiale può anche consentire ai nostri team di esperti di lavorare più velocemente e concentrare le proprie energie sul perfezionamento delle strategie principali insieme ai nostri partner, per massimizzare il coinvolgimento dei giocatori", ha detto Kim.

"Elaborando i dati più rapidamente, i nostri team saranno in grado di arrivare a decisioni strategiche migliori e più informate su come supportare al meglio i nostri sviluppatori e interagire con la nostra community."

Peraltro il co-CEO di Neowiz ha rivelato che in Corea è "difficile trovare un'azienda di videogiochi che non utilizzi in qualche modo l'IA", e che "come minimo, le compagnie stanno utilizzando ChatGPT o Gemini."