CI Games vuole gli ex di Bluepoint Games per Lords of the Fallen 2

Il CEO Marek Tyminski ha dichiarato che CI Games vuole assumere gli ex di Bluepoint Games perché lavorino a Lords of the Fallen 2 e ai prossimi progetti dello studio, visto l'indubbio talento di questi sviluppatori.

"Vorremmo invitare tutti gli sviluppatori di Bluepoint Games a contattarci", ha scritto Tyminski. "Il remake di Demon's Souls è un titolo straordinario e saremmo onorati di poter parlare con i talenti che hanno contribuito a realizzarlo in merito a opportunità legate a Lords of the Fallen 2 e oltre."

"Abbiamo diverse posizioni aperte, incluse alcune che non sono ancora elencate sul nostro sito web. Se questo messaggio riguarda te o qualcuno che conosci, contattaci oggi stesso: ci farebbe molto piacere parlare di come le tue competenze possano contribuire a plasmare il nostro prossimo capitolo."

Com'era lecito attendersi, insomma, è partita una campagna acquisti che mira ad appropriarsi delle figure che hanno consentito a Bluepoint Games di creare esperienze unanimamente apprezzate, come appunto il remake di Demon's Souls e quello di Shadow of the Colossus.