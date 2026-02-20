0

Recupera la serie TV di Fallout su Prime Video: provalo gratis per 30 giorni e sfrutta tanti altri vantaggi

Se non l'hai ancora fatto, puoi provare Amazon Prime gratuitamente per 30 giorni, sfruttando tantissimi altri vantaggi come Amazon Luna, Music e altro ancora.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/02/2026
Vuoi recuperare la serie TV di Fallout o vuoi accedere ad altri contenuti esclusivi? Puoi provare Amazon Prime gratuitamente per 30 giorni, in modo da sfruttare l'ampio catalogo di Prime Video e tanti altri vantaggi. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 €, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.

Serie tratte dai videogiochi e tanti contenuti esclusivi

Che tu sia un appassionato di videogiochi o che voglia scoprire nuovi contenuti dal genere diverso, Prime Video offre un ampio catalogo di titoli differenti. Potrebbe essere l'occasione perfetta per recuperare la Stagione 2 di Fallout; trattandosi di otto puntate potrai sfruttare pienamente la prova gratuita! Non è tutto, perché con Amazon Prime potrai ricevere i prodotti ordinati sulla piattaforma in un solo giorno, oltre ad avere accesso a offerte esclusive (videogiochi, console, hardware, accessori e tanto altro ancora).

Fallout Stagione 2, la recensione delle nuove puntate della serie basata sull'universo di Bethesda Fallout Stagione 2, la recensione delle nuove puntate della serie basata sull’universo di Bethesda

Non è finita qui: potrai anche provare Amazon Luna, che offre regolarmente una selezione curata di giochi. Ricordiamo che questo mese è possibile provare Alan Wake 2, Indiana Jones e l'antico cerchio + L'Ordine dei Giganti, RiMS Racing e tanti altri titoli interessanti senza costi aggiuntivi. Inoltre, potrai usufruire di Amazon Prime Music. Tuttavia, specifichiamo che chi ha già provato il servizio gratuitamente, non può farlo di nuovo.

