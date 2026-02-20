Recupera la serie TV di Fallout su Prime Video: provalo gratis per 30 giorni e sfrutta tanti altri vantaggi

Vuoi recuperare la serie TV di Fallout o vuoi accedere ad altri contenuti esclusivi? Puoi provare Amazon Prime gratuitamente per 30 giorni , in modo da sfruttare l'ampio catalogo di Prime Video e tanti altri vantaggi. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 €, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.

Serie tratte dai videogiochi e tanti contenuti esclusivi

Che tu sia un appassionato di videogiochi o che voglia scoprire nuovi contenuti dal genere diverso, Prime Video offre un ampio catalogo di titoli differenti. Potrebbe essere l'occasione perfetta per recuperare la Stagione 2 di Fallout; trattandosi di otto puntate potrai sfruttare pienamente la prova gratuita! Non è tutto, perché con Amazon Prime potrai ricevere i prodotti ordinati sulla piattaforma in un solo giorno, oltre ad avere accesso a offerte esclusive (videogiochi, console, hardware, accessori e tanto altro ancora).

Non è finita qui: potrai anche provare Amazon Luna, che offre regolarmente una selezione curata di giochi. Ricordiamo che questo mese è possibile provare Alan Wake 2, Indiana Jones e l'antico cerchio + L'Ordine dei Giganti, RiMS Racing e tanti altri titoli interessanti senza costi aggiuntivi. Inoltre, potrai usufruire di Amazon Prime Music. Tuttavia, specifichiamo che chi ha già provato il servizio gratuitamente, non può farlo di nuovo.