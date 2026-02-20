Reanimal è stato davvero apprezzato: lo conferma il trailer dei riconoscimenti

A questo punto non rimane che attendere i dati di vendita per capire se anche il pubblico degli appassionati ha deciso di premiare il nuovo progetto realizzato dagli autori dei primi due capitoli di Little Nightmares.

Le citazioni nel video parlano del " più bel gioco horror da anni a questa parte ", di "un'esperienza sorprendentemente valida" e di sequenze capaci di far "cadere la mascella", mentre l'immancabile tabellone con i punteggi è un fiorire di 9/10 e addirittura 10/10.

Il trailer dei riconoscimenti di Reanimal conferma che il nuovo gioco di Tarsier Studios è stato davvero apprezzato dalla stampa internazionale, che lo ha accolto con grande entusiasmo, assegnandogli ottimi voti.

Orrore in cooperativa

Quarto al debutto nella classifica inglese, Reanimal mette la cooperativa al centro dell'esperienza, e non a caso è possibile fruire di tale modalità sia in locale con un amico che online, con tanto di supporto al Friend's Pass per giocare in due con un'unica copia.

A tenere banco sono tuttavia le ambientazioni, popolate da creature mostruose e ricche di scenari disturbanti che tengono alto il grado di tensione ma non mancano di premiare la ricerca dei dettagli con racconti secondari e segreti da scoprire.

E poi naturalmente ci sono i protagonisti, due fratellini rimasti orfani e costretti a sopravvivere in un mondo devastato dall'orrore, impegnati in un viaggio che rivelerà man mano tutti i suoi misteri.