Reanimal è piaciuto davvero tanto al compositore della serie Silent Hill

Nella vita ci sono soddisfazioni e soddisfazioni. Ad esempio, se fai un gioco horror e vieni lodato dal compositore delle colonne sonore di una delle serie più amate di sempre, puoi davvero andare fiero di te stesso. È quello che è successo a Tarsier Studios con Reanimal, che è stato elogiato pubblicamente nientemeno che da Akira Yamaoka, il maestro della serie Silent Hill.
Lodi sperticate
"Ho appena finito REANIMAL. Che esperienza videoludica incredibile!" Ha scritto Yamaoka in un post su X. "La sequenza finale è assolutamente mozzafiato.
Il design audio è fenomenale.
Sono davvero grato di aver potuto vivere quest'opera.
Ho sentito che gli sviluppatori erano in Giappone - avrei voluto riuscire a farmi fare un autografo!"
I complimenti non sono sfuggiti agli sviluppatori, che hanno risposto sotto al posto con un semplice: "Grazie".
Insomma, Yamaoka non si è fatto spaventare alle critiche legate alla brevità dell'esperienza e ha lodato soprattutto gli aspetti artistici del gioco, che ha trovato davvero eccezionali.
Chissà, magari da questi complimenti nascerà qualcosa in futuro, forse una collaborazione tra Tarsier e Yamaoka. O anche assolutamente niente. Oppure un giorno i rappresentanti dello studio torneranno in Giappone e faranno finalmente l'autografo a uno dei più apprezzati compositori di colonne sonore horror della storia dei videogiochi.