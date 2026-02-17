Reanimal è piaciuto davvero tanto al compositore della serie Silent Hill

Nella vita ci sono soddisfazioni e soddisfazioni. Ad esempio, se fai un gioco horror e vieni lodato dal compositore delle colonne sonore di una delle serie più amate di sempre, puoi davvero andare fiero di te stesso. È quello che è successo a Tarsier Studios con Reanimal , che è stato elogiato pubblicamente nientemeno che da Akira Yamaoka , il maestro della serie Silent Hill.

Lodi sperticate

"Ho appena finito REANIMAL. Che esperienza videoludica incredibile!" Ha scritto Yamaoka in un post su X. "La sequenza finale è assolutamente mozzafiato.

Il design audio è fenomenale.

Sono davvero grato di aver potuto vivere quest'opera.

Ho sentito che gli sviluppatori erano in Giappone - avrei voluto riuscire a farmi fare un autografo!"

I complimenti non sono sfuggiti agli sviluppatori, che hanno risposto sotto al posto con un semplice: "Grazie".

Insomma, Yamaoka non si è fatto spaventare alle critiche legate alla brevità dell'esperienza e ha lodato soprattutto gli aspetti artistici del gioco, che ha trovato davvero eccezionali.

Chissà, magari da questi complimenti nascerà qualcosa in futuro, forse una collaborazione tra Tarsier e Yamaoka. O anche assolutamente niente. Oppure un giorno i rappresentanti dello studio torneranno in Giappone e faranno finalmente l'autografo a uno dei più apprezzati compositori di colonne sonore horror della storia dei videogiochi.