L'emulazione Gamecube ha raggiunto un nuovo traguardo con l'ultima versione del Dolphin

L'emulazione del Nintendo Gamecube ha raggiunto un nuovo traguardo storico grazie all'ultima verisone dell'emulatore Dolphin , che ha implementato il supporto per la scheda arcade Triforce , un sistema sviluppato congiuntamente da Nintendo, SEGA e Namco. In pratica, ciò significa che ora è possibile emulare giochi arcade originariamente basati sull'hardware del Nintendo GameCube.

Un grande traguardo

Storicamente, emulare i titoli Triforce è stata una vera sfida per i programmatori. Sebbene la base il GameCube, esistevano differenze sostanziali nell'hardware, in particolare nei sistemi di input/output (I/O) tipici delle macchine da sala giochi, oltre a una gestione della memoria e delle periferiche molto diversa.

Ora vi serve solo un controller del Gamecube

Dopo anni di studio e grazie anche alla maggiore potenza dell'hardware disponibile nel 2026, che aiuta non poco l'emulazione, la tecnologia è maturata al punto che il team è riuscito a reintegrare il supporto Triforce direttamente nel codice principale del Dolphin. Questo permette agli utenti di giocare con tutti i vantaggi solitamente offerti dal famosissimo emulatore.

La grande sorpresa è che il lavoro non si è limitato alla versione PC: anche l'app di Dolphin per Android ha ricevuto il supporto completo per Triforce. Così ora è possibile giocare in modalità portati a titoli come Mario Kart Arcade GP, Mario Kart Arcade GP 2 e F-Zero AX.

La comunità ha accolto con entusiasmo questa novità, considerandola uno dei più importanti e recenti progressi tecnici dell'emulatore, nonché della scena emulatoria in generale, sottolineandone anche il ruolo fondamentale nella preservazione e nell'accessibilità di videogiochi arcade.