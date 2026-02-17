0

L'emulazione Gamecube ha raggiunto un nuovo traguardo con l'ultima versione del Dolphin

L'ultima versione dell'emulatore Dolphin ha segnato un momento importante per la scena emulatoria, vista la novità che introduce.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/02/2026
Il Nintendo Gamecube

L'emulazione del Nintendo Gamecube ha raggiunto un nuovo traguardo storico grazie all'ultima verisone dell'emulatore Dolphin, che ha implementato il supporto per la scheda arcade Triforce, un sistema sviluppato congiuntamente da Nintendo, SEGA e Namco. In pratica, ciò significa che ora è possibile emulare giochi arcade originariamente basati sull'hardware del Nintendo GameCube.

Un grande traguardo

Storicamente, emulare i titoli Triforce è stata una vera sfida per i programmatori. Sebbene la base il GameCube, esistevano differenze sostanziali nell'hardware, in particolare nei sistemi di input/output (I/O) tipici delle macchine da sala giochi, oltre a una gestione della memoria e delle periferiche molto diversa.

Ora vi serve solo un controller del Gamecube
Ora vi serve solo un controller del Gamecube

Dopo anni di studio e grazie anche alla maggiore potenza dell'hardware disponibile nel 2026, che aiuta non poco l'emulazione, la tecnologia è maturata al punto che il team è riuscito a reintegrare il supporto Triforce direttamente nel codice principale del Dolphin. Questo permette agli utenti di giocare con tutti i vantaggi solitamente offerti dal famosissimo emulatore.

La grande sorpresa è che il lavoro non si è limitato alla versione PC: anche l'app di Dolphin per Android ha ricevuto il supporto completo per Triforce. Così ora è possibile giocare in modalità portati a titoli come Mario Kart Arcade GP, Mario Kart Arcade GP 2 e F-Zero AX.

La comunità ha accolto con entusiasmo questa novità, considerandola uno dei più importanti e recenti progressi tecnici dell'emulatore, nonché della scena emulatoria in generale, sottolineandone anche il ruolo fondamentale nella preservazione e nell'accessibilità di videogiochi arcade.

#Retrogaming
Segnalazione Errore
