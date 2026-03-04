Return to Dark Castle è disponibile, con tutta la sua legnosità

A poche settimane dall'annuncio , Return to Dark Castle è stato lanciato su Steam. Per chi non lo conoscesse, si tratta del remake di un classico per sistemi a 8-bit, in particolare per Mac, diventato famoso per la sua estrema difficoltà, che lo ha reso una piccola leggenda della scena del retrogaming.

Il legno c'è

Dark Castle era famoso per la legnosità del suo sistema di controllo, che è stato mantenuto anche in questo remake, per la gioia di chi è alla ricerca proprio di quell'esperienza.

La nuova versione è stata pubblicata da Ludit, uno studio indipendente fondato da Mark Stephen Pierce, co-creatore della serie originale. Insomma, dietro c'è anche uno degli autori originali, che evidentemente ci teneva a non snaturare la sua creatura.

"Return to Dark Castle riporta in vita la leggendaria serie per Macintosh che ha definito il platform di precisione e il pericolo in chiave comica." Possiamo leggere nella descrizione ufficiale. Non sperate di ridere più di tanto comunque, se non in maniera isterica dopo l'ennesima morte.

In termini di contenuti, Return to Dark Castle include tutti i livelli di Dark Castle (1986) e Beyond Dark Castle (1987), ricostruiti con grafica a colori, audio rimasterizzato, musica originale e controlli perfezionati, più 50 stanze completamente nuove create appositamente per questa versione.

Riusciremo a sconfiggere il Black Knight? O ci arrenderemo soccomendo all'ennesimo pipistrelli.