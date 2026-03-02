The Newzealand Story: Untold Adventure è disponibile su Steam

Bitobit ha lanciato su Steam The Newzealand Story: Untold Adventure , il remake ufficiale del coin-op classico di Taito. Costa 19,99 euro (17,99 euro in offerta lancio) e si presenta come una versione moderna del platform classico. Quindi vestiamo sempre i panni di Tiki, un piccolo Kiwi che deve salvare Phee-Phee e tutti i suoi amici kiwi dalle grinfie del perfido Walrus, l'arcinemico della sua specie.

Grafica rinnovata

Oltre al rinnovamento grafico dell'esperienza, The Newzealand Story: Untold Adventure offe un sistema di controllo rinnovato e diversi contenuti extra.

Ogni livello introduce nuove ambientazioni, nemici e boss inediti, per rimanendo in massima parte fedeli agli originali, segreti compresi. Il remake è stato sviluppato appunto per rendere omaggio allo spirito originale del gioco di Taito, reinterpretandolo con una direzione artistica contemporanea mirata a valorizzare i personaggi e le ambientazioni, senza tradirne l'identità.

È un tributo pensato per chi ha vissuto l'epoca d'oro degli arcade e desidera rivivere quelle emozioni, ma anche per una nuova generazione pronta a scoprire per la prima volta il mondo di Tiki, viene detto nella descrizione ufficiale.

La configurazione necessaria per giocare è quantomai accessibile, considerando che si tratta di un arcade 2D: