Il Game & Watch di Zelda si trasforma in un'incredibile macchina da emulazione nelle mani di un modder

Si tratta di cambiare gli elementi interni e trasformare il dispositivo in qualcosa di essenzialmente differente, sebbene l'esterno rimanga in gran parte simile all'originale, espandendone l'utilizzo ben oltre il catalogo originale di giochi, rappresentato normalmente da The Legend of Zelda, Zelda II e The Legend of Zelda: Link's Awakening .

Macho Nacho Productions ha effettuato la modifica alla "console", che appare come un procedimento decisamente complesso , richiedendo una rielaborazione dell'hardware stesso su diversi fronti, ma il risultato è davvero notevole.

Il Game & Watch di Zelda è un oggetto da collezione estremamente affascinante, ma a quanto pare può diventare anche una macchina da emulazione nelle mani di un modder esperto , come dimostra il video riportato qui sotto.

Un piccolo gioiello

In base a quanto mostrato, la modifica artigianale sostituisce la piccola memoria interna da 16MB con un nuovo chip da 64MB, introducendo anche uno slot per carte SD con il quale riesce a installare un firmware custom, consentendo di caricare altri giochi.

Chiaramente non è una procedura consentita da Nintendo, ed è anzi estremamente rischiosa, ma si tratta soprattutto di una dimostrazione di maestria da parte del modder in questione, che è riuscito a rielaborare un Game & Watch di Zelda rendendolo un oggetto unico nel suo genere.

La procedura d'altra parte è estremamente complessa, sia per quanto riguarda le modifiche all'hardware, che richiedono la sostituzione completa di alcuni elementi, sia sul versante della personalizzazione del software, dunque non si tratta proprio di una procedura da effettuare su ampia scala.