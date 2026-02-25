La causa legale contro Magic e Hasbro è stata volontariamente annullata, ma non è finita

Come vi avevamo già segnalato, Hasbro si è ritrovata sotto accusa recentemente: un azionista ha fatto causa alla compagnia, per avere presumibilmente ingannato gli investitori e aver stampato troppe carte di Magic: The Gathering .

I dettagli della cause legali contro Hasbro

La causa era stata intentata il 21 gennaio e citava direttamente il CEO di Hasbro, Chris Cocks, così come l'ex presidente di Wizards of the Coast Cynthia Williams e altri membri della leadership della compagnia.

Secondo l'accusa, i dirigenti avrebbero ingannato gli investitori tra il settembre 2021 e l'ottobre 2023 riguardo ai rischi legati a una rapida crescita di Magic: The Gathering. Il tutto era in realtà legato a una class action secondo la quale Hasbro avrebbe ingannato gli investitori riguardo ai livelli di inventario e alla sostenibilità della crescita della compagnia, tra il 2022 e il 2023. L'accusa ritiene che i dirigenti abbiano danneggiato Hasbro con dichiarazioni ingannevoli durante le riunioni finanziarie.

Hasbro ha cercato di far annullare le accuse più recenti, affermando che non c'erano prove a sufficienza per dimostrare le accuse. La causa è però stata bloccata dagli accusanti quindi, visto che nessun giudizio è stato emesso, vi è la possibilità di portare in tribunale una versione aggiornata di tale accusa. In ogni caso, per il momento per Hasbro è una vittoria.