Danziamo con i proiettili di Saros in questo nuovo video

Lo studio di sviluppo Housemarque ha pubblicato un nuovo, breve video di gameplay dell'action in terza persona Saros , in cui vendiamo semplicemente il protagonista schivare i proiettili sparati da quello che sembra essere un boss. La parte più interessante è che sembra di guardare un bullet hell, in cui il giocatore deve evitare enormi rose di proiettili schivando o neutralizzarli usando lo scudo in dotazione, il tutto mentre continua ad attaccare.

Un action puro

Il filmato dura circa 21 secondi, quindi non aspettatevi granché in termini di quantità di gameplay, ma è decisamente interessante perché mostra la natura da action puro di Saros.

Saros è un titolo esclusivo per PlayStation 5, in uscita il 30 aprile 2026.

"Saros è l'evoluzione definitiva dell'esperienza di gioco di Housemarque", ha riferito Gregory Louden, il Creative Director del gioco. "Nel trailer presentato ai The Game Awards ci concentriamo sulla nostra storia misteriosa e mostruosa e mostriamo come stiamo portando le cose a un livello superiore. Questa è la storia più grande e ambiziosa mai realizzata da Housemarque".

Il gioco racconta la storia di una colonia extraterrestre del pianeta Carcosa, che vive minacciata da una terribile eclissi. Il protagonista si chiama Arjun Devraj, un Soltari Enforcer che si ritrova in qualche modo legato a questa strana e oscura ambientazione. Il personaggio è interpretato da Rahul Kohli, attore visto nei film The Life of Chuck e Next Exit, nonché nelle serie TV La caduta della casa degli Usher e L'estate dei segreti perduti.