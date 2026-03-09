Il nuovo video di Saros è dedicato ai personaggi e a come sono stati pensati

Lo studio di sviluppo Housemarque, uno dei PlayStation Studios, ha pubblicato un nuovo video di Saros , il suo ultimo gioco d'azione, che parla espressamente dei personaggi e del loro sviluppo. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un'esclusiva PlayStation 5 in uscita il 30 aprile 2026. Quindi non manca moltissimo per giocarci.

Un cast ricco

Con il trailer, il team di sviluppo ha voluto esplorare più a fondo la narrazione, concentrandosi sul cast dei personaggi non giocanti. Gli sviluppatori hanno sottolineato con entusiasmo il valore degli attori coinvolti, capaci di dare autenticità e concretezza ai loro ruoli.

Uno degli aspetti più apprezzati del progetto è proprio il cast, che riesce a catturare l'equilibrio tra speranza e angoscia, e a mostrare il briciolo di umanità che emerge dal mondo alieno in cui è ambientata la storia. Man mano che i personaggi scoprono nuove verità, la tensione e la disperazione crescono, e le divergenze all'interno del gruppo si fanno sempre più evidenti.

Grande ammirazione viene espressa per Rahul Kohli, che interpreta Arjun: il suo personaggio attraversa un arco narrativo intenso e complesso, e l'attorepare essersi calato nel ruolo con dedizione totale. Si parla anche del ritorno di Jane Perry (Selene Vassos in Returnal, il gioco precedente di Housemarque), nei panni di Sheridan Bouchard, comandante dell'Echelon Four.

Insomma, c'è stato un grosso lavoro sugli attori e sul costruire una storia che risulti viva e appassionante. Staremo a vedere il risultato quando potremo finalmente giocare a Saros.