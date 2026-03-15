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I giocatori stanno apprezzando Ghost of Yotei Legends: "sarebbe potuto essere un DLC da 30€" invece è gratis

Ghost of Yotei ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento che aggiunge l'intera modalità multigiocatore online Legends. I fan stanno apprezzando il contenuto e sono stupiti che sia gratuito.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/03/2026
Un personaggio di Ghost of Yotei Legends
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
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Da poco è stato pubblicato Ghost of Yotei Legends, ovvero la modalità multigiocatore online dell'avventura d'azione a mappa aperta di Sucker Punch. Il nuovo contenuto pare essere corposo e di qualità, qualcosa che i fan stanno apprezzando e commentando in rete.

Il fatto anche che la modalità sia completamente gratuita per i possessori del gioco è stato molto lodato.

Il commento positivo a Ghost of Yotei Legends

Come potete vedere nell'esempio qui sotto, che ha ottenuto oltre 9.100 Mi Piace, uno YouTuber ha risposto a un video visto da 421.000 persone nel quale vengono messi in mostra tutti gli elementi estetici per un singolo personaggio dei quattro disponibili, spiegando che sono moltissimi e facendo una battuta sul fatto che un gioco come Fortnite (dove questi elementi sono perlopiù a pagamento) ha appena aumentato il prezzo dei V-buck usati per le microtransazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

MightyKeef afferma: "Critichiamo le aziende di videogiochi quando sbagliano e dovremmo anche lodarle quando creano buoni prodotti. Il DLC della modalità Legends di Ghost of Yotei è assolutamente folle, soprattutto considerando che è gratuito. Per la maggior parte degli studi di sviluppo, questo sarebbe stato facilmente un DLC da 30 dollari."

Ghost of Yotei poteva avere fasi di scalata in stile Zelda: Breath of the Wild, ma vennero scartate Ghost of Yotei poteva avere fasi di scalata in stile Zelda: Breath of the Wild, ma vennero scartate

Se siete interessati alla modalità, ecco alcuni dettagli su classi, nemici e non solo.

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