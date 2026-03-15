I giocatori stanno apprezzando Ghost of Yotei Legends: "sarebbe potuto essere un DLC da 30€" invece è gratis

Da poco è stato pubblicato Ghost of Yotei Legends, ovvero la modalità multigiocatore online dell'avventura d'azione a mappa aperta di Sucker Punch. Il nuovo contenuto pare essere corposo e di qualità, qualcosa che i fan stanno apprezzando e commentando in rete.
Il fatto anche che la modalità sia completamente gratuita per i possessori del gioco è stato molto lodato.
Il commento positivo a Ghost of Yotei Legends
Come potete vedere nell'esempio qui sotto, che ha ottenuto oltre 9.100 Mi Piace, uno YouTuber ha risposto a un video visto da 421.000 persone nel quale vengono messi in mostra tutti gli elementi estetici per un singolo personaggio dei quattro disponibili, spiegando che sono moltissimi e facendo una battuta sul fatto che un gioco come Fortnite (dove questi elementi sono perlopiù a pagamento) ha appena aumentato il prezzo dei V-buck usati per le microtransazioni.
MightyKeef afferma: "Critichiamo le aziende di videogiochi quando sbagliano e dovremmo anche lodarle quando creano buoni prodotti. Il DLC della modalità Legends di Ghost of Yotei è assolutamente folle, soprattutto considerando che è gratuito. Per la maggior parte degli studi di sviluppo, questo sarebbe stato facilmente un DLC da 30 dollari."
Se siete interessati alla modalità, ecco alcuni dettagli su classi, nemici e non solo.