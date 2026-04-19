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La nuova patch di Ghost of Yotei Legends aggiunge la Hell Mode e il matchmaking per il Raid

Ghost of Yotei Legends si aggiorna con una patch ricca di novità: arriva la difficilissima Hell Mode per il Raid, il matchmaking tanto richiesto dai giocatori e una serie di miglioramenti al bilanciamento e alla stabilità.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/04/2026
Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
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Continua il supporto post‑lancio per Ghost of Yotei e, in particolare, per la modalità cooperativa Legends. L'ultimo aggiornamento introduce finalmente il matchmaking per il Raid, l'attività endgame del multiplayer che finora poteva essere affrontata solo organizzando manualmente una squadra.

La patch 1.601 porta con sé anche una serie di correzioni, interventi di bilanciamento e fix per crash, oltre all'aggiunta della nuova difficoltà Hell Mode dedicata proprio al Raid. Le note ufficiali sono disponibili sul sito di Sucker Punch, a questo indirizzo.

Una nuova sfida

La Hell Mode, come suggerisce il nome, rappresenta un livello di sfida ancora più elevato per un contenuto già tutt'altro che semplice. Secondo le note dell'aggiornamento, completare questa modalità avanzata garantirà ai giocatori un nuovo oggetto cosmetico esclusivo per la propria classe.

Come accennato, per molti utenti la novità più attesa è proprio il matchmaking per il Raid: una funzione che semplifica enormemente l'accesso all'attività introdotta a inizio mese, eliminando la necessità di coordinarsi con amici o conoscenti. Tra le altre aggiunte figura anche l'opzione "salta direttamente al boss del Raid", utile per chi vuole concentrarsi sulle fasi finali dello scontro.

Ghost of Yotei poteva avere fasi di scalata in stile Zelda: Breath of the Wild, ma vennero scartate Ghost of Yotei poteva avere fasi di scalata in stile Zelda: Breath of the Wild, ma vennero scartate

L'aggiornamento introduce inoltre la possibilità di riempire automaticamente gli slot vuoti tramite matchmaking nelle missioni settimanali Nightmare, riduce la potenza del Tanegashima contro i boss e risolve alcuni rari crash dell'applicazione.

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