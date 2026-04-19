La nuova patch di Ghost of Yotei Legends aggiunge la Hell Mode e il matchmaking per il Raid

Continua il supporto post‑lancio per Ghost of Yotei e, in particolare, per la modalità cooperativa Legends. L'ultimo aggiornamento introduce finalmente il matchmaking per il Raid, l'attività endgame del multiplayer che finora poteva essere affrontata solo organizzando manualmente una squadra.
La patch 1.601 porta con sé anche una serie di correzioni, interventi di bilanciamento e fix per crash, oltre all'aggiunta della nuova difficoltà Hell Mode dedicata proprio al Raid. Le note ufficiali sono disponibili sul sito di Sucker Punch, a questo indirizzo.
Una nuova sfida
La Hell Mode, come suggerisce il nome, rappresenta un livello di sfida ancora più elevato per un contenuto già tutt'altro che semplice. Secondo le note dell'aggiornamento, completare questa modalità avanzata garantirà ai giocatori un nuovo oggetto cosmetico esclusivo per la propria classe.
Come accennato, per molti utenti la novità più attesa è proprio il matchmaking per il Raid: una funzione che semplifica enormemente l'accesso all'attività introdotta a inizio mese, eliminando la necessità di coordinarsi con amici o conoscenti. Tra le altre aggiunte figura anche l'opzione "salta direttamente al boss del Raid", utile per chi vuole concentrarsi sulle fasi finali dello scontro.
L'aggiornamento introduce inoltre la possibilità di riempire automaticamente gli slot vuoti tramite matchmaking nelle missioni settimanali Nightmare, riduce la potenza del Tanegashima contro i boss e risolve alcuni rari crash dell'applicazione.