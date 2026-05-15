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Ghost of Yotei: Leggende ha già ricevuto "l'ultimo grande aggiornamento previsto"

Se speravate in un lungo supporto per Ghost of Yotei: Leggende, sappiate che purtroppo l'ultimo grande aggiornamento è già stato distribuito.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/05/2026
Atsu e due nemici in un bosco nebbioso in Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
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Ghost of Yotei, il gioco d'azione in terza persona a mappa aperta di Sucker Punch, è un apprezzato titolo single player, ma dispone anche di una modalità multigiocatore cooperativa chiamata Leggende, esattamente come il primo titolo.

Gratuita per tutti i possessori del gioco base, è stata aggiornata dopo la pubblicazione per ampliarne i contenuti. Purtroppo per i fan, però, non ci sono altri update previsti.

Il commento di Sucker Punch su Ghost of Yotei: Leggende

A inizio aprile, Sucker Punch ha pubblicato l'aggiornamento per i Raid di Ghost of Yotei: Leggende, che ha permesso ai giocatori di affrontare le versioni demoniache di Lord Saito e del Dragone. Alcune settimane dopo è arrivato il matchmaking, così come la difficoltà Inferno per i raid.

Se sperate di vedere altro, però, dovete mettervi il cuore in pace. In un post sul Blog, gli autori hanno spiegato che i raid erano "l'ultimo grande aggiornamento previsto per Leggende. Finisce la storia dei Sei di Yotei in tale modalità. Abbiamo adorato vedere i giocatori giocare e apprezzarlo. È stato grandioso".

Il team di Ghost of Yotei adora guardarvi morire contro il super boss Takezo: sa che lo odiate e gli sta bene Il team di Ghost of Yotei adora guardarvi morire contro il super boss Takezo: sa che lo odiate e gli sta bene

Certo, si parla di aggiornamenti "previsti", quindi è sempre possibile che più avanti la compagnia decida di tornare sui propri passi e inserire altre novità se vi sarà abbastanza richiesta, ma per ora non pare ci siano piani per Ghost of Yotei: Leggende. Forse la modalità online non ha ricevuto abbastanza attenzione dal pubblico ma, considerando che Tsushima: Leggende era stato supportato dall'ottobre 2020 all'inizio del 2022, è un peccato che nel caso di Yotei: Leggende (arrivato il 10 marzo 2026) l'apporto di novità si sia interrotto molto più rapidamente.

Ghost of Yotei rimane un ottimo gioco, come potete leggere nella nostra recensione.

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