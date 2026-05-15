Transformers, nuovo gioco in arrivo? Si parla di playtest imminenti

Tuttavia è stato fatto il nome di Saber Interactive come sviluppatore , e questo aspetto cambia un po' le cose, viste le ben note capacità dello studio autore di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e del recente John Carpenter's Toxic Commando.

La sensazione, visto il coinvolgimento di un'agenzia cinese nell'organizzazione dei playtest e degli NDA, è che possa trattarsi di un mobile game basato sull'iconica G1 dei Transformers, la prima generazione resa celebre dalla serie animata del 1984.

La presentazione del progetto in questione sarebbe anch'essa vicina: le indiscrezioni indicano che l'apertura delle pre-registrazioni avverrà a luglio , ma al momento non è dato sapere né il titolo del gioco né su quali piattaforme girerà.

Stando agli ultimi rumor, un nuovo gioco dei Transformers sarebbe in arrivo e si parla di playtest imminenti , sulla base di inviti mandati a una selezione di utenti che hanno dovuto sottoscrivere un accordo di non divulgazione.

Una serie ingiustamente ignorata

Come ricorderete, la proprietà intellettuale Hasbro avrebbe dovuto tornare sotto i riflettori con Transformers: Reactivate, che però è stato cancellato poco più di un anno fa e che ha azzerato nuovamente le possibilità di rivedere i celebri robot trasformabili su PC e console.

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Un eventuale mobile game non cambierebbe molto la situazione, visto che su tale fronte il franchise si è mantenuto piuttosto attivo nel corso degli anni, dunque la speranza è che questo nuovo gioco rientri in un progetto più ambizioso: staremo a vedere.