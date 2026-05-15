Transformers, nuovo gioco in arrivo? Si parla di playtest imminenti

Stando agli ultimi rumor, un nuovo gioco dei Transformers sarebbe in arrivo e si parla di playtest imminenti, sulla base di inviti mandati a una selezione di utenti che hanno dovuto sottoscrivere un accordo di non divulgazione.
La presentazione del progetto in questione sarebbe anch'essa vicina: le indiscrezioni indicano che l'apertura delle pre-registrazioni avverrà a luglio, ma al momento non è dato sapere né il titolo del gioco né su quali piattaforme girerà.
La sensazione, visto il coinvolgimento di un'agenzia cinese nell'organizzazione dei playtest e degli NDA, è che possa trattarsi di un mobile game basato sull'iconica G1 dei Transformers, la prima generazione resa celebre dalla serie animata del 1984.
Tuttavia è stato fatto il nome di Saber Interactive come sviluppatore, e questo aspetto cambia un po' le cose, viste le ben note capacità dello studio autore di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e del recente John Carpenter's Toxic Commando.
Una serie ingiustamente ignorata
Come ricorderete, la proprietà intellettuale Hasbro avrebbe dovuto tornare sotto i riflettori con Transformers: Reactivate, che però è stato cancellato poco più di un anno fa e che ha azzerato nuovamente le possibilità di rivedere i celebri robot trasformabili su PC e console.
Un eventuale mobile game non cambierebbe molto la situazione, visto che su tale fronte il franchise si è mantenuto piuttosto attivo nel corso degli anni, dunque la speranza è che questo nuovo gioco rientri in un progetto più ambizioso: staremo a vedere.
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