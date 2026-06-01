Il trailer di Avengers: Doomsday potrebbe essere davvero imminente

Donald Mustard, ex capo di Fortnite e ora collaboratore dei registy Anthony e Joe Russo, ha pubblicato su X un messaggio che ha messo tutti gli appassionati Marvel sull'attenti, in quanto sembrerebbe indicare l'arrivo del trailer di Avengers: Doomsday domani, 2 giugno, alle 15.00.

Mustard e i fratelli Russo parteciperanno infatti a un evento speciale in quel di Londra legato al SXSW 2026, e l'ex supervisore del battle royale di Epic Games ha parlato esplicitamente di una "sorpresa" in arrivo alle due del pomeriggio, ora locale.

Come sappiamo, finora la pellicola è stata mostrata soltanto con una serie di brevi teaser che hanno confermato la presenza di determinati personaggi in Avengers: Doomsday, da Steve Rogers a Thor, dai Fantastici Quattro agli X-Men a Black Panther.

Oppure magari la "sorpresa" accennata da Mustard non riguarda davvero il nuovo capitolo della saga, quanto piuttosto il già annunciato ritorno nelle sale di Avengers: Endgame, in una versione che include scene inedite legate appunto a Doomsday.