Il trailer di Avengers: Doomsday potrebbe essere davvero imminente

Donald Mustard, ex capo di Fortnite e ora collaboratore dei registy Anthony e Joe Russo, ha pubblicato su X un messaggio che ha messo tutti gli appassionati Marvel sull'attenti, in quanto sembrerebbe indicare l'arrivo del trailer di Avengers: Doomsday domani, 2 giugno, alle 15.00.
Mustard e i fratelli Russo parteciperanno infatti a un evento speciale in quel di Londra legato al SXSW 2026, e l'ex supervisore del battle royale di Epic Games ha parlato esplicitamente di una "sorpresa" in arrivo alle due del pomeriggio, ora locale.
Come sappiamo, finora la pellicola è stata mostrata soltanto con una serie di brevi teaser che hanno confermato la presenza di determinati personaggi in Avengers: Doomsday, da Steve Rogers a Thor, dai Fantastici Quattro agli X-Men a Black Panther.
Oppure magari la "sorpresa" accennata da Mustard non riguarda davvero il nuovo capitolo della saga, quanto piuttosto il già annunciato ritorno nelle sale di Avengers: Endgame, in una versione che include scene inedite legate appunto a Doomsday.
Tante incognite
Alcuni mesi fa l'attore di Magneto, Ian McKellen, ha suggerito cosa accadrà in Avengers: Doomsday, ma ci sono ancora tante incognite attorno a questo ambizioso progetto, in particolare la presenza o meno di alcune figure piuttosto popolari del Marvel Cinematic Universe.
Può darsi dunque che durante l'evento di domani i fratelli Russo faranno un po' di chiarezza al riguardo, parlando dell'eventuale partecipazione di Spider-Man, Hulk, Nick Fury e altri componenti storici degli Avengers e degli X-Men, come Wolverine.
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