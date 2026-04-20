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Avengers: Endgame tornerà nelle sale con nuove scene legate a Doomsday

Con l'arrivo di Avengers: Doomsday previsto per la fine dell'anno, Marvel ha deciso di riportare nelle sale il vecchio Avengers: Endgame, aggiungendo però alcune scene legate alla nuova pellicola.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/04/2026
Dr. Doom in Avengers

Avengers: Endgame tornerà nelle sale cinematografiche nel settembre 2026, tre mesi prima di Avengers: Doomsday. I fan potrebbero voler rivedere la pellicola nelle sale, soprattutto considerando che includerà delle scene aggiuntive.

Secondo quanto svelato dai registi, le nuove scene serviranno per collegare la pellicola a Doomsday.

Cosa è stato detto sulle nuove scene di Avengers: Endgame

"È di fondamentale importanza ridistribuire il film e, di fatto, lo riporteremo nelle sale con delle riprese ambientate nella storia di Doomsday che abbiamo aggiunto ad Avengers: Endgame", ha dichiarato il co-regista Joe Russo durante un intervento al Sands Film Festival.

"È un'opportunità per creare un ponte tra Endgame e Doomsday in un modo davvero unico e, poiché il film ha avuto così tanto successo, abbiamo l'opportunità di ridistribuirlo", ha continuato. "Non capita sempre di avere la possibilità di una nuova uscita cinematografica perché costa denaro, quindi il fatto di poter arricchire la storia di Doomsday collegandola a Endgame e a questi personaggi con cui abbiamo lavorato per anni e che amiamo così tanto, continuando il loro percorso: è un'opportunità davvero unica".

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Russo ha aggiunto che la ridistribuzione rappresenta una "storia di accompagnamento fondamentale" e un "preambolo a ciò che guarderete a dicembre quando vedrete Avengers: Doomsday". Cosa possano comportare esattamente queste riprese rimane tuttavia vago per il momento.

Infine, vi segnaliamo che Avengers: Doomsday è già stato incoronato "il film con i migliori incassi del 2026" dagli esperti di cinema.

#Cinema #Disney
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