Sekiro con skateboard e graffiti non era nel nostro Bingo 2026, ma...

FromSoftware ha lavorato per anni a tante IP diverse con i suoi soulslike: Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring e ovviamente anche Sekiro. I giochi hanno le proprie unicità, ma in linea di massima hanno un approccio abbastanza serio e oscuro alla narrazione.
Non devono però esserlo sempre ed è possibile dare loro un tono buffo, ad esempio con la mod "Jet Set Sekiro", dedicata al gioco ad ambientazione nipponica.
Il video della mod di Sekiro
Jet Set Sekiro dà al protagonista dell'avventura d'azione di FromSoftware un tocco da Jet Set Radio, ovvero aggiunge uno skateboard sotto i nostri piedi e ci permette anche di eseguire dei trick in aria.
Purtroppo non è una mod che ha impatto sull'intero gioco (sarebbe molto interessante, lo ammettiamo), ma aggiunge "solo" un livello personalizzato ispirato a una delle ultime aree di Sekiro, all'interno della quale possiamo abbattere nemici con il nostro skate, fare trick e anche cercare specifici punti dove lasciare un bel graffito. C'è anche una colonna sonora personalizzata.
Il livello appare nella lista delle aree di teletrasporto una volta aggiunta la mod al videogioco: ovviamente è possibile farlo unicamente su PC. Potete trovare la mod a questo indirizzo.
Ricordiamo infine che Sekiro: Shadows Die Twice è stato un punto di svolta per FromSoftware: Hidetaka Miyazaki spiega perché.