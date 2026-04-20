Sekiro con skateboard e graffiti non era nel nostro Bingo 2026, ma...

FromSoftware ha lavorato per anni a tante IP diverse con i suoi soulslike: Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring e ovviamente anche Sekiro. I giochi hanno le proprie unicità, ma in linea di massima hanno un approccio abbastanza serio e oscuro alla narrazione.

Non devono però esserlo sempre ed è possibile dare loro un tono buffo, ad esempio con la mod "Jet Set Sekiro", dedicata al gioco ad ambientazione nipponica.