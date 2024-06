Sekiro: Shadows Die Twice è stato un punto di svolta per FromSoftware: Hidetaka Miyazaki spiega perché

Nel corso di un'intervista, Hidetaka Miyazaki ha rivelato che Sekiro: Shadows Die Twice è stato un punto di svolta per FromSoftware, dimostrando che lo studio giapponese è in grado di imprimere una maggiore velocità al gameplay.

Secondo Miyazaki, l'equilibrio fra attacco e difesa è cambiato in qualche modo già ai tempi di Bloodborne, ma è con Sekiro: Shadows Die Twice che si è compiuto un sostanziale passo in avanti da questo punto di vista, rivoluzionando la formula che il team aveva utilizzato fino a quel momento.

"Il nostro impianto è diventato qualcosa di più fluido e attivo: era una delle caratteristiche distintive di Sekiro, ma ci pensavamo già ai tempi di Bloodborne. Forse in Sekiro appare con maggiore evidenza perché viene presentato nella forma più chiara che questa filosofia possa esprimere."

"Personalmente credo ci sia ancora un ulteriore livello che possiamo raggiungere, un ulteriore grado di rifinitura per questa meccanica, ma immagino che sotto tale aspetto Sekiro: Shadows Die Twice sia stato per noi un grande punto di svolta."