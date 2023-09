Sekiro: Shadows Die Twice, vendite a oltre 10 milioni di copie

Anche Sekiro: Shadows Die Twice si conferma un successo travolgente per FromSoftware, con il gioco che ha recentemente superato i 10 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme nei suoi quattro anni di presenza sul mercato, ha annunciato l'account X ufficiale del gioco.

Contrariamente alla maggior parte degli altri titoli FromSoftware, questo è stato pubblicato da Activision, ma la sostanza non cambia: si tratta di una ulteriore conferma di come l'interpretazione degli action RPG da parte del team giapponese continui a riscuotere un enorme successo, anche a distanza di anni.

Uscito nel marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Sekiro: Shadows Die Twice non ha avuto nessuna ulteriore versione aggiornata o seguito, ma ha evidentemente continuato a vendere, nonostante anche una certa mancanza di super offerte a sconto per il titolo in questione.

È possibile che il successo planetario di Elden Ring abbia anche rilanciato le vendite del titolo precedente, ma è chiaro come i giochi di FromSoftware siano ormai una garanzia di notevole diffusione sul mercato, considerando che anche un titolo più underground e hardcore come questo sia riuscito a superare i 10 milioni di copie vendute.