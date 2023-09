Baten Kaitos I & II HD Remaster classificato per PC in Australia: è in arrivo?

Baten Kaitos I & II HD Remaster è stato recentemente classificato sulla rating board dell'Australia in versione PC, facendo pensare a un possibile prossimo arrivo del gioco anche su tale piattaforma, dopo il lancio avvenuto esclusivamente su Nintendo Switch.

Come sempre, la comparsa di un titolo all'interno del catalogo di un ente di classificazione non significa necessariamente che questo sia in arrivo, ma si tratta spesso di un indizio consistente sull'effettivo lancio sul mercato.

Quando si tratta poi di singole piattaforme per un gioco già annunciato su altre, bisogna fare ancora più attenzione, perché potrebbe trattarsi di un semplice errore, tuttavia Baten Kaitos I & II HD Remaster è un gioco che ha molte probabilità di arrivare anche su altri dispositivi, e una versione PC sembra essere particolarmente verosimile.