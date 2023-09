SaGa Emerald Beyond si prenderà dei rischi, dice il director di Square Enix

La caratteristica principale della serie è il fatto di presentare un cast di personaggi ampio e vario, con la storia che va ad illustrare i diversi retroscena di ognuno andando dunque a mettere in scena una narrazione sempre molto sfaccettata e interessante.

In un messaggio pubblicato su X, Kawazu ha fatto sapere che il nuovo RPG annunciato nel corso del recente Nintendo Direct e tornato a mostrarsi con un trailer durante il TGS 2023 , conterrà diversi elementi originali rispetto al genere classico e anche rispetto alla tradizione della serie.

Nonostante appartenga a una delle saghe storiche di Square Enix , sebbene forse meno conosciuta di altre, SaGa Emerald Beyond ha comunque intenzione di uscire un po' dal seminato e prendersi dei rischi , in base a quanto riferito dal director Akitoshi Kawazu.

Una storia basata sui personaggi

Considerando la particolarità dei personaggi presenti anche in SaGa Emerald Beyond possiamo aspettarci che questa caratteristica sia mantenuta anche in questo caso, ma evidentemente con una spinta anche verso caratteristiche innovative rispetto a quelle classiche.



La storia di SaGa Emerald Beyond mette in scena le avventure di sei eroi, ognuno caratterizzato da origini e caratteristiche molto differenti. Tra questi troviamo un ragazzo che combatte con marionette senzienti, una strega che cela la sua vera identità, un duo di eroi che combattono il crimine, una cantante che ha perso voce e corpo e altro.

A questo punto, attendiamo di vedere come SaGa Emerald Beyond andrà oltre i confini classici del genere JRPG e della tradizione della serie, con l'uscita del gioco che è attesa per il 2024 su PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile.