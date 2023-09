Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart da vinnegal è una copia perfetta

Anche Baldur's Gate 3 emerge come soggetto per cosplayer, come dimostra questo bel cosplay di Shadowheart da parte di Vinnegal, che è riuscita a correre perfettamente le caratteristiche dell'affascinante donna combattente.

Come buona parte dei personaggi di Baldur's Gate 3, anche Shadowheart dev'essere trovata e aggiunta al party attraverso varie scelte da parte del giocatore, ma la sua presenza risulta poi importante in molte situazioni, andando a rappresentare una delle protagoniste assolute della storia.

Shadowheart è un chierico dal carattere peculiare: tende a stare sulle sue ma non disdegna commenti anche ironici all'operato del giocatore, dunque è interessante tenerla sempre a portata di mano durante le scorribande in quel di Baldur's Gate 3.