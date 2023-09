Elden Ring completato in 20 attacchi usando solo colpi alla testa, ecco il video

È passato più di un anno e mezzo dall'uscita di Elden Ring, ma ovviamente gli appassionati di tutto il mondo non hanno ancora abbandonato il gioco di FromSoftware. In particolar modo, sono i content creator a cercare di mantenerlo il più vivo possibile, mettendosi ad esempio alla prova con vari sfide speciali che spingono al limite le possibilità del gioco. Ora, possiamo ad esempio vedere una partita di Elden Ring che è stata completata in esattamente 20 colpi, precisamente colpi alla testa con un arco.

La sfida, visibile nel video qui sopra in formato ridotto, è stata completata da Ainrun, streamer di Twitch e YouTuber. Il content creator si è posto questo obiettivo: colpire alla testa i nemici o, se questi non hanno una hitbox della testa (che segue regole speciali per i danni, come vedremo a breve), ottimizzare il più possibile i danni in modo tale da completare la battaglia nel minor numero di colpi.

Dovete infatti sapere che in Elden Ring, così come in altri giochi di FromSoftware, è possibile colpire i nemici alla testa e infliggere così danno aggiuntivo. Con un normale attacco, la differenza non è poi così grande, ma se si crea un intero personaggio pensato per infliggere danni enormi, allora si riesce a eliminare molti boss con un solo colpo alla testa.

Come vediamo nel video, in totale sono serviti 20 colpi per completare il gioco. Tecnicamente alcuni non sono stati colpi alla testa, ma si trattava di situazioni nelle quali un secondo colpo era obbligatorio e in ogni caso eliminava il nemico. Inoltre, in alcune situazioni sono state usate strategie dette "multi tap", ovvero una freccia è in grado di infliggere danni più volte perché passa attraverso il corpo del nemico e si attiva più volte (di norma è difficile più di due). Questo chiaramente funziona solo se il nemico è molto grosso, come il Gigante di fuoco e la Bestia Ancestrale.