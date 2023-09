Dead by Daylight 2 si farà? Il team non vede 'motivi' per lavorare a un nuovo gioco

Dead by Daylight è un successo che prosegue da molti anni e gli appassionati si domandano se il team sia pronto per pubblicare o anche solo annunciare un secondo capitolo. Purtroppo per chi attende Dead by Daylight 2, l'attesa pare essere ancora molto lunga.

Il team stesso ha svelato la cosa, parlando con MP1st in un intervista legata al cross-over tra Dead by Dayligth e Alien. Mathieu Côté - Head of Partnerships per Behaviour Interactive - ha affermato che non ci sono motivi per creare Dead by Dayligth 2, al momento.