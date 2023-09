The Last of Us Day, settembre 2023: non ci saranno annunci sui giochi o serie TV, ufficiale

Naughty Dog celebrerà domani il The Last of Us Day, ma dovete immediatamente mettere da parte qualsiasi speranza: durante la diretta dedicata non vi saranno notizie su nuovi giochi o show televisivi. Lo sviluppatore di PlayStation Studios si è affidato a X per spegnere ogni entusiasmo, confermando che si concentrerà su "arte, merchandising e altro". Lo studio prosegue: "Pur onorando l'eredità decennale della serie, non parleremo di alcun progetto futuro legato a giochi o serie TV".

Il The Last of Us Day - conosciuto in precedenza come Outbreak Day - raramente ha fornito notizie significative per i fan: è stato progettato per celebrare la comunità che si è creata intorno alle storie di Joel ed Ellie, senza però condividere annunci di alto livello.