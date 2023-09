Roblox licenzia 30 dipendenti, la compagnia ancora non guadagna

La testata TechCrunch riporta che la scorsa settimana sono stati licenziati circa 30 dipendenti di Roblox, in quanto l'azienda si vuole concentrare sul consolidamento dei profitti piuttosto che sull'espansione.

"Gli obiettivi di crescita aggressiva con cui Roblox ha operato negli ultimi anni hanno richiesto un investimento maggiore nella nostra organizzazione AT [acquisizione talenti, ndr]", ha dichiarato un portavoce di Roblox, aggiungendo che nessun altro team è stato coinvolto.

"Con il nostro impegno a far sì che la crescita dei compensi in denaro sia in linea con la crescita delle vendite entro la fine del primo trimestre del 2024, ora abbiamo bisogno di un'organizzazione di acquisizione dei talenti più piccola per soddisfare le nostre esigenze di assunzione. Questa azione è il risultato della riduzione dei nostri obiettivi di assunzione per allinearci meglio ai nostri obiettivi di crescita".